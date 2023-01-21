تشكيلات عسكرية تحبط عملية تهريب 300 ألف قرص مخدر إلى التراب التونسي (وزارة الدفاع)

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 16:23 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أحبطت تشكيلات عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب الشرقي، ليلة البارحة، عملية تهريب 300 ألف قرص مخدر من نوع "بريقبالان" (Pregabalin) إلى التراب التونسي، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الدفاع اليوم السبت.

وذكر المصدر ذاته أن النيابة العسكرية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس تعهدت بالموضوع وأذنت بتسليم البضاعة المحجوزة للمصالح الديوانية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260358



En continu...

Toutes les news...
السبت 21 جانفي 2023 | 29 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:05 17:34 15:13 12:37 07:29 05:58
Babnet
Babnet11° Babnet % 76 :الرطــوبة
تونــس Babnet
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-711°-513°-614°-513°-5
  • Avoirs en devises
    22530,6

  • (20 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,32828 DT        1$ =3,08603 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 jan)   1687,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   