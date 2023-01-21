تشكيلات عسكرية تحبط عملية تهريب 300 ألف قرص مخدر إلى التراب التونسي (وزارة الدفاع)

أحبطت تشكيلات عسكرية عاملة بالمنطقة الحدودية العازلة بالجنوب الشرقي، ليلة البارحة، عملية تهريب 300 ألف قرص مخدر من نوع "بريقبالان" (Pregabalin) إلى التراب التونسي، وفق ما أفاد به بلاغ لوزارة الدفاع اليوم السبت.



وذكر المصدر ذاته أن النيابة العسكرية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بصفاقس تعهدت بالموضوع وأذنت بتسليم البضاعة المحجوزة للمصالح الديوانية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.





