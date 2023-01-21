"مأساة استعارة" عنوان مؤلف جديد للكاتب محمد الباشا اختارها دراسة في "مولد النسيان" للأديب التونسي محمود المسعدي وردت في 90 صفحة قدمها في أمسية ثقافية احتضنها المعهد الثانوي بجربة حومة السوق وتابعها بكل انتباه وإعجاب تلاميذ وأساتذة مادة العربية.



تعد ماساة استعارة ثالث كتابات الباشا حول ادب محمود المسعدي بعد "حدث ابو هريرة قال من الحديث الى الكتابة" سنة 2008 و"السد او الفوضى الخلاقة" سنة 2017 بينها خيط جامع وهو التفكير حول محمود المسعدي الاديب دون اعتراف بانه فيلسوف او استاذ في الفلسفة انتهى بها الباشا بأن كتب المسعدي تتحدث عن رؤية للادب .

انطلق اهتمام الباشا بمحمود المسعدي من رؤية لدور هذا الاديب في مرحلة هامة جدا من تحولات الادب العربي لمفاهيم جديدة ليست هي مفاهيم الادب التقليدي العربي وانما هي انفتاح او تمفصل الادب العربي على جملة التيارات الادبية الاوروبي وفق ما صرح به محمد الباشا الى وكالة تونس افريقيا للانباء.

واضاف ان المسعدي حقق النقلة في الادب العربي من رؤية الى رؤية اخرى وكان متميزا في ذلك وهو ما دفع محمد الباشا الى دراسة اثاره والاشتغال كثيرا على ادبه فكان مولد النسيان الذي اهداه لروحي فقيدي الساحة الأدبية محمود المسعدي وتوفيق بكار، وهو الكتاب الثالث.

وسماه "مأساة استعارة" لان الاستعارة التي انتجت نصا سرديا هو حكاية لكن المسعدي حول الحكاية من بنية الحكاية العجيبة القديمة الى بنية النص المأساسوي التراجيدي في اطار الانتقال من خطية السرد الى دائرية الماساة لافتا الى ان النص يجيب عن تساؤلات كبرى في الادب وهي : من هو الشاعر ومن هو الاديب وماذا تعني الكتابة وماهي العلاقة بين الفن والسحر وكيف يمكن للادب ان يستوعب الخيال من خلال الحكاية القديمة التي يعيد لها المسعدي الاعتبار التي اهملها الادباء القدامى ويعيد كتابتها بنفس اخر وبروح اخرى .

قال محمد الباشا، وهو ابن ولاية مدنين احد رجالات التعليم والفكر والثقافة، أن "مأساة استعارة" بحث ودراسة لمولد النسيان استغرقت منه 3 سنوات فضلا عن كل ما خصصه لدراسة المسعدي في سنوات طويلة مشيرا الى ان هذه الكتابة الثالثة عن ادب المسعدي في رصيده اعطت اضافة عن سابقاتها اولا فنيا من خلال اعادة كتابة الحكاية الشعبية في اطار الرؤية الحديثة، وثانيا اهمية الاستعارة بما هي رؤية للوجود وليست مجرد حيلة بلاغية وكيف ان جيلا كاملا اعاد قراءة حاضره بهذه الرؤية الاستعارية فوجد دواء لثنائية الاصالة والمعاصرة حسب قوله. واضاف الباشا ان الاستعارة حية ما دامت مبدعة واذا استهلكت ماتت موضحا ان ماساة استعارة هي ماساة هذا الجيل.

قدمت ماساة استعارة دراسة في مولد النسيان استاذة اللغة والاداب العربية منيرة ضو بالقول انها كتاب نقدي يركب مراكب النقد الادبي الحديث في رؤية جمالية جديدة تحاول ان تقرا النص السردي الادبي العربي الحديث قراءة مواكبة لعصره تسلط الضوء على هذا النص الجديد من خلال مولد النسيان .

واعتبرت أن هذا العمل النقدي حاك مولد النسيان في فذاذة الرؤية النقدية وفي جمالية العبارة فكان نقده ضربا من القول البديع في تخريجاته ولطائفه وكان بديعا في لغته التي امتطت صهوة كلام اخر جعلها بين عالمي اللوغوس والميتوس بين ما يفرضه التحليل المنطقي والنقد الموضوعي من قواعد ونواميس وبين ما يتيحه الخيال من كسر لقواعد لغة العقل

واشارت منيرة الى مدى الاعجاب باسلوب الكتابة وطريقة البحث التي لم يحدد فيها الباشا منهجا بعينه في الدراسة ولكنه اخذ من كل المناهج بطرف فكانت الدراسة ممتعة ومرهقة في قراءتها مؤكدة اهمية الدراسة للطلبة والتلاميذ ومحبي الادب مؤكدة على ضرورة أن تلتفت وزارة التربية إلى مثل هذه الدراسات وعلى ضوئها تجدد البرامج وطريقة تناول النصوص في الادب العربي الحديث.

ومن جهته اعتبر الاستاذ المساعد بالتعليم العالي عادل الغزال ان "ماساة استعارة" دراسة قيمة موضعت ادب المسعدي في سياق كتابة ادبية تتجاوز الحدود الضيقة وجعلت ادبه في سياق كتابة انسانية تريد ان تصل الى اسئلة الانسان العميقة وتطرح ما يطرحه الانسان الحديث والمعاصر ثم هي محاولة قراءة ادب المسعدي بناء على مفهوم الاستعارة في الادب فكانت اقرب الى الدراسة او القراءة التاويلية حسب رايه.

واشار الى ان ادب المسعدي في حاجة الى ان يتحرر في برامج التعليم الثانوي من الانماط التي يتحرك فيها كربطه بالادب الذهني والمرجعية الوجودية لذلك فان هذه الدراسة تدفع القارء الى الكتابة حول ادب المسعدي لانها تثير اسئلة ما تزال المعرفة الادبية تبحث عنها وتفكر فيها.



