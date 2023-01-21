سليانة: تساقط كميات محدودة من الثلوج بمنطقتي مرج عوام وعين زكار وسفح جبل برقو

شهدت معتمدية برقو، صباح اليوم السبت، تساقط كميات محدودة من الثلوج بمنطقتي مرج عوام وعين زكار وسفح جبل برقو، سرعان ما ذابت الكميات، حيث كانت في شكل رذاذ.



وبين رئيس بلدية برقو نور الدين الكامل ل"وات" أنه لم يقع تسجيل أي إنقطاع على مستوى حركة المرور، لافتا إلى أن معتمدية برقو تشهد إنخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة .



وكان ممثلو السلط الجهوية وممثلي اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمكثر تحولوا مساء أمس الجمعة إلى معتمدية مكثر للوقوف على أبرز إستعدادات اللجنة لموجة البرد



من جهته، قال المدير الجهوي للتجارة بسليانة قيس اليزيدي في تصريح سابق ل"وات" أن قوارير الغاز وجميع المواد الأساسية متوفرة بإستثناء مادتي الحليب والقهوة .



