تطاوين: الغرفة الجهوية للمخابز تقرر توقيف العمل بجميع المخابز المُصنّفة بداية من 01 فيفري في حال عدم الاستجابة لمطالبها

تطاوين: الغرفة الجهوية للمخابز تقرر توقيف العمل بجميع المخابز المُصنّفة بداية من 01 فيفري في حال عدم الاستجابة لمطالبها

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 12:21 قراءة: 0 د, 41 ث
      
قررت الغرفة الجهوية للمخابز في ولاية تطاوين، توقيف العمل بجميع المخابز المُصنّفة، بداية من غرة فيفري القادم، في صورة عدم استجابة الحكومة لمطالبها، وفق ما ورد في بيان اصدرته امس الجمعة

وتعود اسباب هذا القرار، الذي اعلنته الغرفة عقب اجتماعها الذي تطرقت خلاله الى الوضع المتازم للقطاع، الى عدم التزام سلطة الاشراف المتمثلة في وزارة التجارة وتنمية الصادرات بالتزاماتها وتعهداتها التي وعدت بها الغرفة الوطنية في عديد المناسبات، حسب ما جاء في نص البيان.

وطالبت الغرفة، في ذات البيان، بصرف جميع المستحقات المالية المتخلدة لدى المصالح المختصة، قبل موفى الشهر الجاري، والتمسك بتطبيق القرار الوزاري الصادر في 13 نوفمبر 2020، وتشريك الغرفة الوطنية في اي اصلاح يهم قطاع المخابز.

يذكر ان 55 مخبزة مصنفة تعمل بمختلف مناطق الولاية اضافة الى 6 مخابز عشوائية اغلبها يعمل بنسق مرتفع لشدة الطلب على منتوجاتها من الخبز ومشتقاته.

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