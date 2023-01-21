قامت السلط الجهوية وممثلي اللجنة المحلية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بمعتمدية مكثر، من ولاية سليانة، مساء أمس الجمعة، بزيارة ميدانية إلى عدد من المنشآت للوقوف على مدى إستعدادها لمجابهة موجة البرد التى تشهدها الجهة حاليا.



وذكر رئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، ووالي سليانة وليد العبّاسي، في تصريح ل"وات" أنه تم إعطاء إشارة توزيع المساعدات الغذائية على مستحقيها من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، لافتا إلى أن الهياكل المتدخلة إطلعت أيضا على مستوى التزود بالمواد الأساسية بالفرع الجهوي لديوان التجارة وعدد من الشركات المنتصبة بالمنطقة، وايضا مدى توفر مادة الغاز بالمستودع الخاص بها.



وأكد جاهزية اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث لمجابهة التقلبات الجوية، حيث تمت معاينة وسائل الحماية المدنية والتجهيز والوقوف على أهم الإستعدادات بما في ذلك توفير الملح.



من جهته، قال المدير الجهوي للتجارة بسليانة، قيس اليزيدي، إن مادة الغاز متوفرة والمخزونات كافية، حيث تم صباح أمس الجمعة، توزيع 5 ألاف قارورة على كافة المعتمديات ومن المنتظر أن تصل مثلها اليوم السبت، وأشار إلى أن المواد الأساسية بما في ذلك الفرينة والسميد والمقرونة والسكر متوفرة والمخزون المتوفر كافي بإستثناء مادتي الحليب والقهوة.





