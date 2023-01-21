باجة: وحدات التجهيز في حالة تاهب قصوى بالطرقات المهددة بالثلوج بتبرسق وعمدون وتيبار ونفزة

افاد المدير الجهوى للتجهيز بباجة، ان وحدات التجهيز في حالة تاهب قصوى للتدخل بالطرقات المهددة بالانقطاع نتيجة تساقط الثلوج (منذ يوم الخميس المنقضي وخلال نهاية الاسبوع الجاري)، وذلك بمعتمديات عمدون وتبرسق (في القراعة) ونفزة وعدد من مرتفعات تيبار.



واكد ذات المصدر ل"وات" ان مصالح التجهيز على استعداد تام لمجابهة كل حالات الطوارئ، وانها خصصت اليات هامة للتدخل ومنها توفير الة ماسحة بكل معتمدية، والة لازالة الثلوج، كما تم اتخاذ كل الاحتياطات لدعم الجهة من قبل الادارة العامة للجسور والطرقات في صورة تردى الاحوال الجوية.



واشار الى انه تم خلال الايام الماضية التدخل لازالة الثلوج من الطريق بين عمدون وعين دراهم، وان حركة المرور بالطرقات المرقمة بمناطق تساقط الثلوج بباجة ومنها الوطنية رقم 11 والجهوية رقم 52 لم تنقطع.



وكان المعهد الوطنى للرصد الجوى قد وضع ولاية باجة في درجة الانذار العالي، ودعا الى ضرورة الانتباه والالتزام بقواعد السلامة خاصة لمستعملي الطريق.



