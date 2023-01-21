سجن داني ألفيس احتياطيا في إسبانيا بسبب مزاعم اعتداء جنسي

سجن داني ألفيس احتياطيا في إسبانيا بسبب مزاعم اعتداء جنسي

Publié le Samedi 21 Janvier 2023 - 08:37 قراءة: 1 د, 15 ث
      
ذكرت هيئة قضاء محلية مساء الجمعة أن قاض إسباني أمر بحبس لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس احتياطيا بدون كفالة بسبب اعتداء جنسي مزعوم على امرأة في ملهي ليلي في برشلونة.

وقال مصدر مطلع إن اللاعب البالغ عمره 39 عاما، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، نُقل إلى سجن بريانس خارج برشلونة.
وفي وقت سابق، مثل داني ألفيس أمام قاض في برشلونة بعد أن احتجزته الشرطة واستجوبته وطلب المدعي العام حبسه دون كفالة على ذمة المحاكمة.
ولم يرد وكيل أعمال ألفيس على طلب التعليق.
وأعلن ناديه المكسيكي بوماس أونام انهاء عقد اللاعب على الفور.

وقال ليوبولدو سيلفا رئيس نادي بوماس "يؤكد النادي التزامه بعدم التسامح مع أي تصرفات من قبل أي فرد، مهما كانت شخصيته، تتعارض مع روح النادي وقيمه. لا يمكننا أن نسمح لسلوك شخص واحد أن يضر بفلسفة العمل لدينا، والتي كانت مثالا يحتذى عبر التاريخ".

وقالت محكمة كاتالونيا في بيان إن الضحية المزعومة تقدمت بشكوى في وقت سابق من الشهر الحالي وإن القضية تظل مفتوحة بسبب جريمة اعتداء جنسي.

وقال ألفيس في لقاء اعلامي سابق هذا الشهر إنه كان في الملهى برفقة أشخاص آخرين ونفى ارتكاب مثل هذا التصرف.
ولعب ألفيس بصفوف برشلونة في الفترة من 2008-2016 ثم عاد للنادي الإسباني لفترة قصيرة موسم 2021-2022 قبل الانتقال للمكسيك.
وخاض 126 مباراة مع المنتخب البرازيلي منذ عام 2006 وسجل خلالها ستة أهداف.
وأصبح داني ألفيس أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم حين ارتدى شارة قيادة منتخب بلاده أمام الكاميرون في قطر الشهر الماضي.
ويحمل ألفيس الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 لقبا على مستوى الأندية والمنتخب.

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