إجراء عملية جراحية معقدة على طفل مصاب بعدّة أورام في المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة

أجرى فريق من الأطباء الجراحين التونسيين وجرّاح فرنسي، يوم أمس الجمعة، "عملية جراحية معقّدة، على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، مصاب بعدة أورام في الكبد والصفاق وغلاف القلب، مما تطلب إجراء جراحة نوعية"، وفق ما أفاد به (وات)، رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة، محسن بلغيث.



وتمثلت العملية الجراحية في استئصال الورم من الصفاق ورتقه، وإزالة الكبد الأيسر المصاب، وكذلك الورم الموجود في مستوى صدر الطفل، حسب المصدر الطبي الذي أكّد مثل هذه العمليات الجراحية الدقيقة، تمكّن من "إتاحة أحدث طرق الجراحة في العالم لأطفالنا في تونس ومن تكوين فريق من الأطباء الجرّاحين المتمرّسين في جراحة الكبد، في تونس، عوض إرسالهم إلى الخارج" وذلك في إطار الشراكة بين المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير ومستشفى الأطفال بالعاصمة الفرنسية باريس.



وقد سجل المستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، "خطوات هامة في مجال الجراحة الدقيقة، إذ شهد أوّل عملية زرع للكبد لدى الأطفال في سنة 2019 وبلغ مجموع العمليات التي أجريت إلى حدّ الآن، 14 عملية زرع للكبد لدى الأطفال"، حسب رئيس قسم جراحة الأطفال الذي عبّر عن الأمل في أن تصبح المنستير "مرجعا في هذا الاختصاص" .



