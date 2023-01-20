وزيرة التجهيز تعاين جاهزية اللجنة الجهوية لمحابهة الكوارث بجندوبة

عاينت وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة العمرانية، سارة الزعفراني، الجمعة مدى جاهزية اللجنة الجهويّة لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة. واستحثت وزيرة التجهيز أعضاء اللجنة في التوقّي من مخاطر الأوضاع المناخية المتقلبة وارتفاع نسق تهاطل الثلوج على مرتفعات الجهة واستعدادهم لمواجهة التطوّرات القادمة، لاسيما، هذه الليلة.



واعتبرت في رد على سؤال لوكالة تونس افريقيا للأنباء تعلق بعدم توفر التناسب بين جاهزية اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث للتطورات المتعلقة بالتقلبات المناخية بمرتفعات ولاية جندوبة وما خلفته من آثار وبين قرار إغلاق المنافذ المؤدية إلى الجهة، الذّي اتخذته اللجنة ذاتها مساء أمس، الخميس، أكدت وزيرة التجهيز أنّ القرار يستهدف بالأساس حماية الوافدين على معتمدية عين دراهم من مخاطر توقف الحركة بالطرقات وعلوق السيّارات على غرار ما حدث في مناسبات مشابهة سابقة، لاسيما، وأنّ التوقعات تشير إلى حدوث تطوّرات وإمكانية هطول كميّات من الأمطار والثلوج. وأوضحت أنّه لا يمكن تعريض المواطنين إلى المخاطر، التّي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الوضعيات.



وأفادت الزعفراني، إثر إشرافها على جلسة تمّ عقدها بغرفة الأزمات التابعة للجنة مجابهة الكوارث بعين دراهم، أنّ وزارة التجهيز بصدد معالجة ست نقاط تهمّ الانزلاقات الأرضية باعتمادات تفوق 6,2 مليون دينار من المتوقع استكمالها موفى سنة 2023.

وذكرن ان وزارتها بصدد إعداد دراسات لنحو 35 نقطة جديدة سيتم الإنطلاق قريبا في معالجتها، خاصّة، وأنّ الخصوصية التي تتسم بها ولاية جندوبة والمتعلقة بالانزلاقات الأرضية تفرض الاستعداد الدائم على هذا المستوى.

من جهته، أكّد والي الجهة، سمير كوكة، إعداد لجنة الكوارث مراكز إيواء قادرة على استقبال العائلات، التّي يمكن أن تحاصرها أو تعزلها الثلوج وكذلك الشأن بالنسبة لمن علق من الوافدين مستدلا في ذلك بالتدخل، الذّي قامت به مصالح الحماية المدنية مساء أمس، الخميس، وتخليص عائلة جزائرية علقت في الطريق الوطنية رقم 7 وإيصالها الى معبر ملولة الحدودي.

وأضاف كوكة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "إنّ قرار غلق الطرقات الموصلة الى مدينة عين دراهم هو قرار وقتي يهدف إلى حماية الأرواح البشريّة من أي خطر ممكن وأنّه سينتهي بإنتهاء السبب.

إلى ذلك أعرب عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة أنّ الوضع المناخي الحالي، بقدر ما يدخل الفرحة على المتساكنين، فإنّ نقص المواد الغذائية ووسائل التدفئة يستوجب في نظرهم تدخل أوسع للسلطات المحلية والجهوية وتأمين حاجيات المتساكنين في اطرف المدينة، الذّين يعانون بين الحين والآخر عزلة بسبب كميّات الثلوج المتزايدة.



