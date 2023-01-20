الاولمبي الباجي: انتداب الكونغولي كيلانغالانغا في شكل اعارة لمدة 6 اشهر

الاولمبي الباجي: انتداب الكونغولي كيلانغالانغا في شكل اعارة لمدة 6 اشهر

Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 - 22:31 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلن الاولمبي الباجي مساء اليوم الجمعة عن انتدابه للمهاجم الكونغولي غلودي كيلانغالانغا في شكل اعارة لمدة 6 اشهر وفق ما اعلنه الفريق عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي.
يذكر ان اللاعب كيلانغالانغا قد انضم في بداية الموسم الحالي لفريق هلال الشابة كما سبق له اللعب مع نادي شبيبة القبائل الجزائري.
كما اعلن الاولمبي الباجي عن انتدابه للاعب مالك شويخ الذي يشغل خطة جناح أيسر وذلك لمدة موسمين و نصف.

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