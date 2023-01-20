لدى إعطائها إشارة انطلاق مشروع "نوادي الإبداع" بالمنستير : وزيرة الشؤون الثقافية تؤكد ضرورة إرساء صناعات ثقافية أكثر حيوية وقدرة على المساهمة في التنمية

أعطت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي يوم الجمعة بالمنستير إشارة انطلاق مشروع "نوادي الإبداع" لنشر ثقافة حقوق الملكية الأدبية والفنية خلال لقاء إعلامي نظمته بالمناسبة وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لفائدة المندوبين الجهويين للشؤون الثقافية.



وأوضحت الوزيرة أنّ هذا البرنامج يهدف ادخال حركية بمختلف جهات الجمهورية لنشر ثقافة احترام الملكية الادبية والفنية وتدعيمه وإعطائه المقروئية اللازمة، ومساندة الإنتاج الأدبي والفني محليا وجهويا ومساعدة المبدعين وخاصة الناشئة واليافعين والشبان على نشر إصدارهم الأول. كما يهدف المشروع إلى دفع التعاون بين المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكل المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية لانجاز أنشطة وبرامج ومشاريع ثقافية تحترم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بنوادي الاختصاص والمساهمة في تعزيز القدرات وطنيا وتدعيم الشراكة مع مختلف الهياكل محليا وجهويا وتطوير التشريعات وقوانين الملكية الأدبية والفنية.



وبيّنت أنّ الملكية الأدبية والفنية تكافئ القدرة على الإبداع والابتكار في شتى الميادين الأدبية والفنية إذ تعد عاملا أساسيا لحفز الانتاج الثقافي والفني وتشجيع الاستثمار فيه ونشره وترويجه لدفع الصناعات الثقافية والابداعية باعتبار الأهمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع الملكية والادبية والفنية ومن شأنها توفير الإمكانيات اللازمة المساهمة في الترفيع في المداخيل والمردودية الاقتصادية فيصبح بالتالي هذا القطاع جاذبا للاستثمار الخاص لإرساء صناعات ثقافية وابداعية تكون أكثر حيوية وقدرة على المساهمة في التنمية.

وبيّنت الوزيرة أنّ الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف تخدم في الأساس مصالح أصحاب الحقوق وتوفر فوائد جمّة للمستغلين الذي يمكنهم أن يحصلوا على المصنفات التي يحتاجون إليها بطريقة سهلة وبسعر مناسب. وقالت إنّ هذا اليوم الإعلامي يندرج ضمن سعي الوزارة لتطوير حقوق الملكية الفكرية والفنية في مختلف المجالات الابداعية مع إرساء التوازن المطلوب بين مصلحة المؤلفين وحق مستعملي المصنفات في النفاذ إليها والاستفادة منها.

وتشكل في تونس أوّل مكتب للإدارة الجماعية لحق المؤلف على الصعيد العربي والافريقي سنة 1944 ثم تشكلت الجمعية التونسية للمؤلفين وحلت محلها في جويلية 2013 المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي من المؤسسات الرائدة الرائدة عربيا وافريقيا في مجال التصرف الجماعي في حقوق التأليف.

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