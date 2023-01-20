جثمان الإعلامي أحمد العموري يُوارى الثرى بمقبرة الجلاز

وُوريَ جثمان الإعلامي الفقيد أحمد العموري الثرى بمقبرة الجلاز بعد ظهر اليوم الجمعة.



والراحل أحمد العموري الذي فقدته الساحة الإعلامية مساء أمس الخميس عن عمر ناهز 85 عاما بعد صراع مع المرض، هو أحد أبرز الإعلاميين ومقدمي النشرات الإخبارية في مؤسستيْ الإذاعة والتلفزة التونسيتيْن، منذ ستينات القرن الماضي، حيث شدّ إليه انتباه المستمعين والمشاهدين بصوته الجهوري وهو يذيع النشرات الإخبارية وينقل أهم الأحداث على الساحة الوطنية. كما ألفه الجمهور كاتبا صحفيا متميزا في عدد من الصحف المكتوبة.

وعُرف عن الفقيد بطيبته وأخلاقه العالية ورصانته وتأطيره لعدد من الصحفيين الشبان الذين تسلموا المشعل من بعده.



ودخل الفقيد الإذاعة التونسية سنة 1958 وقبلها كانت له تجربة قصيرة أولى في الصحافة المكتوبة منها بالخصوص المجلة الشهرية "لسان الشباب". وسافر إلى فرنسا حيث صقل موهبته في مجال الإعلام والتقديم التلفزيوني. كما رافق الفقيد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة في العديد من زياراته إلى الخارج.

وإلى جانب تقديم الأخبار، نحت الفقيد مسيرته في تقديم بعض المنوعات التلفزيونية الترفيهية على غرار منوعة "ملف التسلية". كما أنتج وقدم برنامج "دين ودنيا".





