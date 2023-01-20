انطلقت عمليات قبول الترشحات للحصول على تمويل لفائدة الشباب ضمن خط التمويل الثالث لمبادرة "مهارات إفريقيا سيفا"، التي وضعتها مفوضية الاتحاد الافريقي بدعم من الحكومة الألمانية لتعزيز مهارات الشباب وتسهيل ولوجوهم إلى سوق الشغل في 8 دول إفريقية من بينها تونس، حسب ما اعلنت عنه، اليوم الجمعة، سفارة المانيا بتونس.

وتوفر المبادرة استثمارات تتراوح بين 150 و400 الف اورو (اي بين 500 و1335 الف دينار) لفائدة المشاريع في مجال المهارات الرقمية وريادة الاعمال وتشغيلية النساء والتجديد في مجال التكوين، على ان يساهم صاحب المشروع بنسبة 10 بالمائة من الكلفة الجملية، حسب ما ورد في الموقع الرسمي للمبادرة.



وتستهدف التمويلات مؤسسات التدريب في المجالين التقني والمهني في القطاعين الخاص والعام والمنتمين إلى الوسط الأكاديمي والمجتمع المدني والمنظمات التي تدعم ريادة الأعمال.



وتحتوي المبادرة التي تهم الكاميرون وأثيوبيا ووغانا وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا والطوغو وتونس، على 3 خطوط تمويل توفر تمويلات لفائدة الشباب في هذه البلدان تصل إلى حدود 3 ملايين يورو.



