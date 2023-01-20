هبوب رياح رملية قوية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 الصخيرة /قابس (بلاغ مروري)

Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 - 15:43 قراءة: 0 د, 26 ث
      
نبهت وزارة الداخلية، مستعملي الطريق، من هبوب رياح رملية قوية تحجب الرؤية بالطريق السيارة أ1 (الصخيرة/ قابس) من الكلم 340 الصخيرة إلى الكلم 400 ، على مستوى مفترق المدو قابس الشمالية.

ودعت الوزارة في بلاغ لها ظهر اليوم الجمعة، مستعملي الطريق، إلى التعديل في السرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان، وإستعمال الاضواء الرفافة أثناء التنقل.

وأضافت أنه يمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري (إدارة عمليات الحرس الوطني) على الأرقام التالية: 71960448 و 71963512. كما يمكن الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم المجاني 193.

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