سفرات الشركة الجديدة للنقل بقرقنة قد تشهد اضطرابا في المواعيد اليوم الجمعة بسبب سوء الأحوال الجوية

اكدت وزارة النقل وجود إمكانية تسجيل اضطرابات في بعض مواعيد سفرات الشركة الجديدة للنقل بقرقنة "صونوتراك"، التي تربط بين صفاقس وجزيرة قرقنة، اليوم الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية.



وتؤمن الشركة الجديدة للنقل بقرقنة "صونوتراك"، التي تمتلك اسطولا يضم 6 سفن او ما يسمى "اللود"، نقل المسافرين الى جانب السيارات والشاحنات ومعدات التجهيز والدراجات النارية والعادية بين ولاية صفاقس وجزيرة قرقنة. وقد قامت الشركة بنقل 890 الف مسافر سنة 2020 من خلال 3226 سفرة.



وابقى المعهد الوطني للرصد الجوي، صباح الجمعة، على النشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري علما وان البحر سيكون هائجا إلى شديد الهيجان بالشمال.



