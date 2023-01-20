أعلنت شركة نقل تونس عن انتهاء أشغال تجديد السّكة الحديديّة بالخط رقم 4 بين محطّتي خزندار وسليمان الكاهية، الجمعة، قبل الآجال المحدّدة وبالتالي عودة تنقل المترو للحركة على سكتين بشكل طبيعي.

وأضافت "نقل تونس"، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، ان أشغال تجديد السكة بين محطتي "خزندار" و"سليمان كاهية" كانت مبرمجة الى حدود يوم 28 جانفي الجاري.

واكدت الشركة، في سياق متصل، ان تجديد السكة يندرج في إطار تحسين البنية التحتية للشبكة الحديدية في تونس وتأمين سلامة مستخدمي المترو وأعون الشركة.



