نقل تونس" تعلن عودة حركة المترو بين "خزندار" و"سليمان كاهية "الى طبيعتها بعد انتهاء أشغال تجديد السكة"

نقل تونس" تعلن عودة حركة المترو بين "خزندار" و"سليمان كاهية "الى طبيعتها بعد انتهاء أشغال تجديد السكة"

Publié le Vendredi 20 Janvier 2023 - 12:49 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلنت شركة نقل تونس عن انتهاء أشغال تجديد السّكة الحديديّة بالخط رقم 4 بين محطّتي خزندار وسليمان الكاهية، الجمعة، قبل الآجال المحدّدة وبالتالي عودة تنقل المترو للحركة على سكتين بشكل طبيعي.
وأضافت "نقل تونس"، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على "فايسبوك"، ان أشغال تجديد السكة بين محطتي "خزندار" و"سليمان كاهية" كانت مبرمجة الى حدود يوم 28 جانفي الجاري.
واكدت الشركة، في سياق متصل، ان تجديد السكة يندرج في إطار تحسين البنية التحتية للشبكة الحديدية في تونس وتأمين سلامة مستخدمي المترو وأعون الشركة.

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