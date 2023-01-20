قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، اليوم الجمعة، إن الاتحاد سخر فرقا من الخبراء المختصين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية وغيرها ، من أجل حلحلة جميع الملفات التي تسببت في تعميق أزمة البلاد.و أوضح الطبوبي في تصريح اعلامي، على هامش ندوة عقدت بالعاصمة إحياء للذكرى 77 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل، أن الاتحاد انطلق فعليا في القيام بالخطوات الأولى من أجل بلورة مبادرة متوازنة لإنقاذ البلاد تأخذ بعين الاعتبار كل الاشكاليات، التي تعاني منها تونس على جميع المستويات وتعمل على بناء تصورات علمية قادرة على تحديد سبل الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها بكل حنكة ورصانة.ولفت الى أن تونس تعاني من تعقيدات عميقة وكبيرة تمس جميع المجالات وهو ما يتطلب ضبط برنامج مشترك سريع ولكن غير متسرع لحلها ، مشددا على ضرورة التحلي بالهدوء والحكمة وبعد النظر عند إعداده.وذكر بأن الاتحاد سيبقى دائما، قاطرة وقوة خير واقتراح ولا مجال لحصر تدخلاته في مجالات معينة وخاصة منها السياسة، قائلا "لن نقبل حصرنا في مربع شاء من شاء وأبى من أبى".و أعلن الطبوبي أنه سيتم خلال الأسبوع القادم عقد مكتب تنفيذي موسع وهيئة وطنية ادارية وطنية من أجل تقييم ما تمخض عن انعقاد المجالس الجهوية للاتحاد ب 24 ولاية و عن الاجتماعات مع هياكله القاعدية ، وسيكون هذا اللقاء فرصة للتخطيط للنضال المؤطر والمنظم الهادف الى الضغط الايجابي من أجل تحديد البوصلة للخيارات الوطنية.وبين أن "المعركة هي معركة افتكاك حقوق اقتصادية واجتماعية وتحديد خيارات وتوجهات سياسية مبنية على حرية التعبير و التعدد في اللآراء".