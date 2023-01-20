منوبة : اتخاّذ قرار ايقاف نشاط 21 فضاء من جملة 106 فضاءات فوضويا للأطفال تمّ رصدها من 17 اكتوبر الى 02 ديسمبر المنقضي

اتّخذت اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية للأطفال في ولاية منوبة مع بداية العام الحالي، 21 قرار ايقاف نشاط فضاءات فوضوية من جملة 106 فضاءات فوضوية، من بينها فضاءات مخصصة للدروس الخصوصية ، وذلك خلال الفترة من 17 أكتوبر الى 02 ديسمبر 2022 المنقضي، وفق معطيات المندوبية الجهوية لشؤون المراة والاسرة بالجهة.



وتأتي القرارات بعد معاينة اللجنة جميع الإخلالات والتجاوزات المتعلّقة بالفضاءات الفوضوية ورصدها، وهي فضاءات تستقبل وتحتضن أطفالا على غير الصيغ القانونية، اي دون الحصول على الترخيص اللازم او كراس الشروط المنظم للقطاع، حيث قام العديد من اصحابها بتسوية وضعياتهم بالاتصال بمصالح المندوبية وايداع ملفات في انتظار تسوية وضعيتها بالحصول على وصل إيداع او تصريح بإحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية.



وتتوزع هذه الفضاءات على مختلف معتمديات الجهة وتستأثر معتمدية دوار هيشر بأكبر عدد ب30 فضاء عشوائيا ، ثم وادي الليل ب23 فضاء، ثم برج العامري ب18 فضاء ومنوبة ب 15 فضاء وطبربة والجديدة ب07 فضاءات بكل منهما، والمرناقية ب 04 فضاءات، والبطان بفضائين عشوائيين (02).



يشار الى أن ولاية منوبة تضمّ 424 مؤسسة طفولة قانونية يؤمها اكثر من 13 الف طفل وطفلة، وتتوزع على 189 روضة أطفال قانونية يؤمّها حوالي 06 الاف طفل ، فضلا عن 224 محضنة مدرسية تحتضن اكثر من 06 آلاف طفل و11 محاضن اطفال، إضافة الى 37 هيكلا خاصّا بتقديم الدروس الخصوصية موزّعة على مختلف المعتمديات بالجهة، وفق معطيات المندوبية الجهوية للمرأة بالجهة



