سوقا الطوغو والبنين تشكلان فرص استثمار وتصدير واعدة للمؤسسات التونسية

تشكل الطوغو والبينين فرصة للمستثمرين التونسيين خاصة في توفر أرضية استثمارية محفزة وطلب على المنتوجات الاستهلاكية والمنتوجات الأولية في وقت تشهد الصادرات التونسية الى هذين السوقين نموا خلال السنوات الأخيرة.



وتنظم كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" الدولية بعثة اقتصادية الى الطوغو والبنين من 19 الى 25 فيفري 2023



وفتحت المنظمة باب المشاركة امام الشركات المتخصصة في عدة قطاعات من بينها الخدمات الموجهة الى المؤسسات ومواد البناء والخدمات الرقمية والتعليم العالي والصناعة الصيدلية خاصة في ظل النمو الذي تحققه هذه السوق وحاجة المؤسسات التونسية الى البحث عن افاق شراكة جديدة.



وتعد سوق الطوغو وكذلك البنين من بين الأسواق الافريقية التي تسجل نموا اقتصاديا وهي أسواق جاذبة للاستثمارات الخارجية خلال السنوات الأخيرة



ونظمت "كوناكت" في اطار الاعداد لهذه الخطوة ندوة تحت عنوان" فرص التبادل الاقتصادي بين تونس والطوغو والبنين شارك فيها ممثلون عن عدة هياكل من بينها مركز النهوض بالصادرات.



وتستحوذ سوق البينين والطوغو على زهاء 6 بالمائة من الصادرات التونسية الموجهة الى أسواق بلدان افريقيا جنوب الصحراء



وبلغت الصادرات التونسية الى البنين قرابة 8ر53 مليون دينار سنة 2022 مسجلة ارتفاعا بنسبة 8ر52 بالمائة مقارنة بسنة 2021 وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.

وصدّرت تونس الى الطوغو سلعا وخدمات، بقيمة 8ر40 مليون دينار سنة 2022 مما شكل ارتفاعا بنسبة 2ر18 بالمائة مقارنة بالبيانات المحققة سنة 2021 علما وان قائمة المواد المصدرة تضم العجين الغذائي والكوابل والجبس والسيراميك.



