السجل الوطني للمؤسسات سيوسع مشاركة الطلبة في الدورة الثانية من جائزة أفضل رسالة ماجستير لسنة 2023

أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، محمد عادل الشواري، ان باب الترشح للمشاركة في الدورة الثانية لجائزة السّجل لأفضل رسالة ماجستير سينطلق في فيفري المقبل ليتواصل الى سبتمبر 2023.



وأضاف الشواري، في كلمة له امام ممثلين عن القطاعين العام والخاص وعدد من مديري وعمداء المعاهد والجامعات والأساتذة الجامعيين والطلبة، حضروا حفل تسليم جوائز الدورة الاولي لجائزة السجل الوطني للمؤسسات لأفضل رسالة ماجستير، انه تم التفكير في توسيع مشاركة الاختصاصات الجامعية معتبرا ان تطوير الجائزة يحتاج الى شراكات.



ونال الجائزة الأولى الطالب بكلية الحقوق والعلوم السياسية تونس المنار، معاذ بجاوي، فيما آلت الثانية إلى الطالب بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، آدم بن رحومة، اما الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم فنالتها الطالبة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، مريم الجماعي.



وشارك في حفل منح الجوائز الى جانب الشواري، وزيرة التجارة، كلثوم بن رجب قزاح، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول ورئيس جامعة تونس المنار، معز شفرة.



وأكدت بن رجب قزاح، أنّ إطلاق هذه التظاهرة يتنزّل في إطار المسؤولية المجتمعية للسجل الوطني للمؤسسات وانفتاحه على المحيط الجامعي والعلمي والمساهمة في دفع الإنتاج العلمي علما وتونس احدثت السجل الوطني للمؤسسات منذ سنة 2019 .



واعتبر ماجول أن هذه التظاهرة تكرّس انفتاح عالم الاقتصاد والمؤسسة على الوسط الجامعي والعلمي وتتنزّل في إطار المسؤولية المجتمعية للسجل الوطني للمؤسسات والمساهمة في دفع الإنتاج العلمي في اتجاه فهم محيط المؤسسة وتطوير التشريعات







