ولايتا بنزرت ونابل في مستوى يقظة عال بسبب رياح قوية جدا تصل مؤقتا الى 100 كلم/س

وضع المعهد الوطني للرصد الجوي، الجمعة، ولايتي بنزرت ونابل في مستوى يقظة عال، لون برتقالي، بسبب الرياح القوية التي تتراوح بين 50 الى 70 كلم/س والتي تكون قوية جدّا وتصل سرعتها مؤقتا الى 100 كلم/س بأقصى الشمال وبجهة الوطن القبلي، وفق معطيات محيّنة لخارطة اليقظة الخاصة بتطور العوامل الجوية.



وأفاد المعهد الى ان المناطق المعنية بهذه الرياح القوية الى جانب بنزرت ونابل، لون برتقالي، هي زغوان وتونس الكبرى وجندوبة والكاف وسليانة والمنستير والمهدية وقبلي وصفاقس ومدنين والقصرين وتطاوين وباجة وقابس وسوسة والتي وضعت في مستوى درجة إنذار عادية، والتي يرمز اليها باللون الأصفر.



ودعا المعهد الوطني للرّصد الجوّي الى ضرورة توخي الحذر في حركة التنقل وفي الأنشطة ذات العلاقة بالنقل الجوي والبحري مع تجنّب القيام بأنشطة ترفيهية في الخارج.

كما حذّر من سقوط الأشجار أو الأعمدة موصيا بتجنب الصعود وعدم العمل فوق أسطح المباني والأماكن المرتفعة.



