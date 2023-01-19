الجرندي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد بتونس

تسلّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سفير الصين الجديد بتونس، وان لي.



وحسب بلاغ للخارجية، أشاد الجرندي بمستوى العلاقات الوطيدة بين تونس والصين، مبرزا أهمية مزيد الارتقاء بها، "من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودفع المشاريع التنموية والاستثمارات الصينية في تونس".



كما أبرز أهمية بلورة رؤية جديدة للتعاون بين البلدين والتي من شأنها تعزيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي وتجسيم مخرجات القمة العربية الصينية التي عقدت يوم 9 ديسمبر 2022 بالرياض (المملكة العربية السعودية).



من جانبه، نوّه السفير الصيني بعراقة العلاقات التونسية الصينية وحرص بلاده على مزيد تطويرها في مختلف المجالات، مؤكدا في هذا السياق، سعيه إلى "العمل على مزيد توثيق روابط التعاون والشراكة، خدمة للمصلحة المشتركة للبلدين".





