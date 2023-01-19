تطاوين: فحص 1125 طفلا وطفلة دون سن ال12 عاما وتمكين 854 منهم من نظارات طبية مجانا (رئيسة جمعية رؤية من اجل الحياة)

انهت "جمعية رؤية من اجل الحياة"، اليوم الخميس، خدماتها المجانية لتقصي ومراقبة العينين لدى الاطفال المتراوحة اعمارهم بين 05 و12 سنة، في مختلف مناطق الولاية، في اطار قافلة صحية في امراض العيون انطلقت يوم الاثنين الماضي.



وانتفع اكثر من 1600 طفل وطفلة، بخدمات هذه القافلة التي اجرى اطباؤها 1125 فحصا طبيا سيتحصل 854 منهم على نظارات طبية، وفق ما اكدته رئيسة الجمعية نجلاء بن شهيدة لصحفي "وات".



وقالت بن شهيدة ان زيارة الجهة كانت بطلب من الادارة الجهوية للصحة لفائدة اطفال المنطقة، مع الحرص على التنقل الى رمادة لتمكين اكبر عدد من الاطفال من الخدمات الانسانية لهذه القافلة، واضافت بان حوالي 20 بالمائة من المنتفعين كانوا من مرحلتي التعليم الاعدادي والثانوي، وان الجمعية ستنظم على الاقل قافلة كل سنة للجهة لمواصلة فحص المحتاجين والمصابين بامراض العيون في غياب هذا الاختصاص بالجهة.



وافادت بان جمعية "رؤية من اجل الحياة" مكنت منذ سنة 2017 اكثر من 23 الف طفل من نظارات طبية بصفة مجانية من ذلك 6590 نظارة خلال 40 قافلة صحية نظمتها الجمعية خلال العام الماضي فقط (2022)، واستقبلت القافلة في رمادة اكثر من 265 طفلا من رمادة وذهيبة تقرر منحهم 216 نظارة طبية.



تجدر الاشارة الى ان ولاية تطاوين تشكو غياب طب العيون ما جعل المواطنين يضطرون للتنقل خارج الولاية لاجراء الفحوصات او انتظار القوافل الطبية التي اصبحت الحل الوحيد والدائم بالنسبة للكبار والصغار.



