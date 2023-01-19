مدنين: مكتب جديد للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري دون اجراء انتخابات

افرز المؤتمر ال11 للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، مكتبا جديدا تمت تزكية اعضائه ال12 دون اعتماد الانتخاب، لاعتبار ان عدد المترشحين يساوي العدد المطلوب من الاعضاء، لتلتئم جلسة توزيع المهام بعد ان تمت مناقشة التقريرين الادبي والمالي، اليوم الخميس، بجزيرة جربة.



وتم اسناد رئاسة الاتحاد الجهوي (الذى جاءت في تركيبته عضوين من المكتب السابق والبقية اعضاء جدد) جلولي شعوى (جديد)، ونائبه الاول خالد بلحاج يحيى (قديم) ونائبه الثاني مكلف بالصيد البحري محمد بلهيبة (جديد)، فيما اسندت امانة المال الى العضو القديم ايمن قرطبة، وفق ما افاد به جلولي شعوى.



وياتي انعقاد المؤتمر في ظرف شهد فيه الاتحاد تجميد 6 من اعضاء مكتبه الجهوي السابق منهم من تم تجميدهم بصفة نهائية واخرون لفترة مؤقتة .







