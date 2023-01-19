وزير الصحة: "انطلقنا في إعادة هيكلة المنظومة الدوائية، ونعمل على انتداب 5000 متعاقد بالمستشفيات العمومية"

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 19:04 قراءة: 0 د, 55 ث
      
أكد وزير الصحة، علي المرابط، مساء الخميس بالمهدية، أن الوزارة انطلقت في "تنفيذ خطة استراتيجية لإعادة هيكلة المنظومة الدوائية في تونس ومجابهة النقص الحاصل في بعض الأدوية".

وبين، خلال زيارة أداها إلى الجهة، أن الهدف يتمثل في "استشراف المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدم المس منه وخاصة الأدوية الحياتية وأدوية الأمراض المزمنة".

وأوضح مرابط أن الوزارة "ستعمل على انتداب 5 ألاف متعاقد خلال العام الجاري بغاية سد الشغور في العديد من التخصصات بالمستشفيات العمومية" مشيرا الى أن برنامج الانتداب يرتكز على نظرة تشاركية مع كليات الطب وعمادة الأطباء والشركاء الاجتماعيين قصد تشغيل الكفاءات الشابة.

وقال لدى تحوله إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الطاهر صفر، أن "الأشغال تقدمت في ما يهم الأقسام التي جرى إخلاؤها بسبب تداعي جدرانها" مضيفا أنه سيجري تسليم قسم تصفية الدم يوم 24 فيفري المقبل ليدخل حيز الاستغلال على أن "لا تزيد الاشغال في بعض الأقسام الاخرى عن 400 يوم".

وكان وزير الصحة قد أذن، خلال نوفمبر 2022، بإخلاء جزئي لخمسة أقسام متداعية بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر وذلك بنقل المرضى إلى أقسام أخرى، وقد شمل الإخلاء قسم النساء والتوليد وقسم الجراحة العامة للنساء وقسم الأطفال إلى جانب قسمي القلب والأمراض الباطنية.

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