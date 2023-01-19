أطلق الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بدعم من الكنفدرالية الألمانية لتعليم الكبار، اليوم الخميس، منصة الكترونية ونقطة بيع قارة "للّا الحاذقة" في مقر الاتحاد، بغرض التسويق لمنتوجات النساء الحرفيات وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء التونسيات في الجهات.



وقالت رئيسة الاتحاد، راضية الجربي في تصريح إعلامي على هامش اطلاق المنصة، إن "للا الحاذقة" سجلت إلى حدود اليوم مشاركة 52 عارضة توفر قرابة 100 عينة من المنتوجات من ملابس تقليدية وحلي ومنتوجات غذائية بيولوجية معروضة للشراء عن بعد داخل تونس وخارجها.



وأشارت الجربي إلى أن أغلب المشاركات ينتمين الى المناطق النائية، مبرزة أن المنصة ستكون فرصة ثمينة للتعريف بمنتوجات الحرفيات اللاتي يجدن صعوبات في عملية تسويق المنتوج وبيعه للحريف.



ويعمل فضاء "للا الحاذقة" على دعم وتكوين وتأطير ومساعدة النساء والفتيات من باعثات المشاريع الخاصة في مجال الصناعات التقليدية على تسويق منتوجهن في مختلف مسالك الترويج، حسب المشرفين على المنصة.



وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، بالمناسبة، أن عملية تسويق المنتوج تُعد معضلة تعاني منها باعثات المشاريع في تونس، مشيرة أن مثل هذه المبادرات ستكون متنفسا لهن وستمكن من ضمان ديمومة المشاريع ومعاضدة مجهودات الوزارة التي تعمل على الرفع من نسبة النساء باعثات المشاريع في تونس.



وأشارت الوزيرة الى ان منصّة "رائدات" التي اطلقتها الوزارة بهدف تعزيز دور المرأة الإنمائيّ والاقتصادي وتشجيع الفتيات على بعث مشاريع استثمارية ستوفر قريبا فرصا هامة لتسويق وترويج المنتوجات النسائيّة وربط الشراكات بين باعثات المشاريع، لافتة أن عدد المسجلات في هذه المنصة وصل إلى حدود 7000 طلب تمويل، ما يؤكد إقبال النساء التونسيات على المبادرة الخاصة والانتصاب على الحساب الخاص، حسب تعبيرها.



ويتضمّن برنامج "رائدات" 7 خطوط تمويل لإسناد قروض متناهية الصغر وصغرى ومتوسطة بشروط تفاضليّة وميسّرة وبسقف تمويل يصل إلى 300 ألف دينارمع تكفل الوزارة بتوفير التمويل الذاتي في حدود 20 بالمائة من قيمة القرض دون فائض.







