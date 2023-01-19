تشهد مختلف مناطق ولاية القصرين، منذ ساعات الصباح الأولى من نهار اليوم الخميس، انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة مع هبوب رياح قوية، وتحسّبا للتغيرات المناخية المرتقبة خاصة بمرتفعات معتمدية تالة التي من المتوقع هطول الأمطار والثلوج بها، وضعت كافة الإمكانيات المادية والبشرية على ذمة اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بتالة لضمان التدخل الناجع والسريع عند الإقتضاء.



وأكد معتمد تالة رئيس اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة، جوهر الشعباني، في تصريح لـ(وات)، أن اللجنة المحلية في حالة إنعقاد دائم منذ صدور بلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي، مضيفا أنه تم التنسيق مع مصالح "الصوناد" و"الستاغ" لتوفير فريق فني دائم بتالة للتدخل بالسرعة المطلوبة وإصلاح الأعطاب في حال حصولها.



وذكر، في سياق متصل، أنه تم الشروع منذ أسبوع في توزيع مساعدات عينية على المحتاجين خاصة متساكني المناطق الجبلية لمجابهة موجة البرد.





