المؤسسة التونسية للانشطة البترولية و"دوفر انفسمنت" المحدودة تتحصلان على الموافقة لاستكشاف النفط ببوغرارة

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 13:12 قراءة: 0 د, 30 ث
      
وافقت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم على منح رخصة البحث عن المحروقات "بوغرارة" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "دوفر أنفستمنت المحدودة" بنسبة 50 بالمائة لكل منهما.

وتبلغ المساحة الجملية لرخصة البحث عن المحروقات "بوغرارة"، وفق بيانات صدرت بالرائد الرسمي عدد 6 لسنة 2023 ، قرابة 2956 كيلومترا مربعا. علما وان صلوحيتها تمتد لـ4 سنوات ابتداء من تاريخ نشر نص القرار.

ويتعيّن على شركة "دوفر أنفستمنت المحدودة"، تنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية وإعادة معالجة وتحليل كل المعطيات المعتمدة على طرق المسح الزلزالي، المتوفرة على الرخصة والقيام بتجارب إنتاج على بئر "بوغرارة -1 " أو حفر بئر استكشافية بتكلفة دنيا قدرها 5 ملايين دولار.

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