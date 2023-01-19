وزارة الطاقة تمنح 11 مشروعا لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة 20 شهرا إضافيا لاستكمال اجراءات التنفيذ

مددت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 20 شهرا اضافيا في صلوحية الموافقات المبدئية الممنوحة لاحدى عشر مشروعا لانتاج الكهرباء في اطار نظام التراخيص،على ان ينتهي التمديد بحلول سنة 2024 و 2025 .



وحصلت 9 مشاريع عاملة في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على هذا التمديد في حين سيستفيد مشروعان لانتاج الكهرباء من الرياح من هذا التمديد وفق بيانات صدرت بالرائد الرسمي عدد 6 لسنة 2023 .



وبيلغ اجمالي القدرة الانتاجية لهذه المشاريع زهاء 114 ميغاوات من الكهرباء علما وان التمديد يندرج في اطار تطبيق الفصل 27 من الامر عدد 1123 لسنة 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة.

ويتعين على صاجب المشروع مد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمؤيدات تؤكد تجديد الضمان البنكي قبل شهر على الاقل من تاريخ انقضاء مدة الضمان.



ويعتبر تمديد صلوحية الموافقة المبدئية لتنفيذ المشروع لاغيا في صورة عدم تجديد الضمان البنكي في الآجال القانونية التي تم ضبطها للاستفادة من المشروع.

وتؤكد الحكومة ان انتاج 100 ميغاواط من الكهرباء يمكن من تزويد 100 ألف أسرة في تونس علما وانه يجري تنفيذ 46 مشروعا لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وفق معطيات تعود الى شهر افريل 2022 .



