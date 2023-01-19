نظم أكثر من عشرين إطارا وعاملا مفصولا عن العمل بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة بالعاصمة.



وطالب المحتجون بضرورة تسوية وضعياتهم وإعادتهم لمراكز عملهم وصرف مستحقاتهم المالية، بعد أن تم ايقافهم عن العمل في أوت 2021، وإيقاف صرف جراياتهم ومستحقاتهم المالية منذ ديسمبر 2021.



ورفع المحتجون شعارات تنادى بالحق في التشغيل منها "شغل حرية كرامة وطنية"، و"التشغيل استحقاق"، مطالبين السلطة الحالية بإيجاد حلول فورية لوضعياتهم.



واعتبروا أن قرار إيقافهم عن العمل كان " دون موجب حق قانوني ودون توضيح من السلطات"، مشيرين الى أن 170 عاملا واطارا بالهيئة مفصولين عن العمل يعانون ظروفا مالية واجتماعية صعبة.



وقالت ممثلة المحتجين حنان المداغي، في تصريح ل"وات"، ان المحتجين سيدخلون في اعتصام مفتوح في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم .



وأوضحت المداغي "ان المشمولين بالفصل عن العمل اثر غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ أوت 2021، سبق أن نظموا عددا من التحركات وتوجهوا بمطالبهم لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة دون جدوى".



