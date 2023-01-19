النصيبي: إعداد مشروع اتفاقية لتمويل 1000 مشروع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية

النصيبي: إعداد مشروع اتفاقية لتمويل 1000 مشروع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية

Publié le Jeudi 19 Janvier 2023 - 11:07 قراءة: 0 د, 49 ث
      
أوصى وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين نصيبي خلال جلسة عمل جمعته برئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية بالشروع في إعداد مشروع اتفاقية بين الوزارة والمنظمة والبنك التونسي للتضامن بهدف إحداث 1000 مشروع في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لفائدة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية

وتناولت جلسة العمل كذلك بحث الإمكانيات المتاحة لتطوير التعاون بين الوزارة والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل والتكوين المهني والمبادرة الخاصة واستكشاف مجالات شراكة جديدة بين الطرفين


وأكّد وزير التشغيل بالمناسبة حرص الحكومة على تعزيز الإحاطة بكل الشباب من الباحثين عن شغل والراغبين في ريادة الأعمال وخاصة منهم ذوي الإحتياجات الخصوصية وذلك قصد تيسير اندماجهم المهني في إطار ثوابت ومرتكزات المقاربة التونسية لحقوق الإنسان

من جهته عبر رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عن استعداد المنظمة لتكثيف التعاون والتنسيق مع الوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر لإقتراح جملة من الحلول العملية المناسبة لمنظوريهم قصد تحسين تشغيليتهم وتنمية قدراتهم وكفاءاتهم وتيسير اندماجهم في سوق الشغل وخاصة من خلال ريادة الأعمال الخاصة


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 260233



En continu...

Toutes les news...
الخميس 19 جانفي 2023 | 27 جمادي الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:32 15:10 12:37 07:30 05:59
Babnet
10°
 Babnet11° Babnet % 66 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
11°-714°-711°-611°-511°-6
  • Avoirs en devises
    22477,5

  • (18 jan)
  • Jours d'importation
    98
  •              1 € = 3,34166 DT        1$ =3,08828 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 jan)   1451,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   