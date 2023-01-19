انقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وعين دراهم بسبب تساقط الثلوج

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، عن انقطاع حركة المرور بالطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وعين دراهم مستوى منطقة فج الأطلال عين دراهم بسبب تساقط الثلوج.



وأضافت أنه يمكن تحويل حركة المرور عبر الطريق الوطنية رقم 11 عمدون والطريق الوطنية رقم 07 عين مصباح.



ودعت مستعملي الطريق الى التعديل في السرعة وأخذ الاحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان وإستعمل الاضواء الرفافة أثناء التنقل.



ويُمكن الاتصال بمكتب الإرشاد المروري (إدارة عمليات الحرس الوطني) على الأرقام التالية: 71960448 و71963512.



كما يُمكن الاتصال جهويا بإقليم جندوبة ومنطقة الحرس الوطني بطبرقة على الرقم المجاني 193.





