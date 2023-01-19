غرق 3 أطفال في حوض لتجميع المياه بمنطقة "المكارم" في سيدي بوزيد

شهدت منطقة "المكارم" ببلدية لسودة من ولاية سيدي بوزيد، اليوم الأربعاء، فاجعة تمثلت في غرق ثلاثة أطفال قصّر في حوض لتجميع المياه "جابية".



وأفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها، بأن الضحايا الثلاث "كانوا بصدد اللعب وبادروا بمحاولة التقاط كرة سقطت في هذا الحوض، إلا أن ارتفاع مستوى الماء غمرهم في غفلة من أهاليهم وتسبّب في وفاتهم"، مشيرة إلى أن بقاءهم في "الجابية" استمر لبعض الوقت، قبل التفطن إلى غرقهم، حسب المعطيات الأولية.



وأضافت أنه تم نقل جثث الأخوين فراس (3 سنوات) وفرات (5 سنوات) وابن خالهم أنس (4 سنوات) إلى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، قصد عرضها على الطبّ الشرعي.



وقد كلّفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،ّ آمال بلحاج، مساء الأربعاء، مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ومكتب مندوب حماية الطفولة بسيدي بوزيد، ب"التنقل الفوري لتأمين الإحاطة النفسية والاجتماعيّة لعائلتي الضحايا والتعهّد النفسي بشقيق أحد الأطفال المتوفين".



ودعت الوزارة، في بلاغها، الأسر إلى حماية الأطفال، لاسيّما من هم في سنّ الطفولة المبكرة ومرافقتهم أثناء اللعب والحرص على تأمين مصادر المياه من أبار وفسقيات وجوابي، حتى لا تشكل خطرا على حياة الأطفال وتهدد سلامتهم.



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