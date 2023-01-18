نظم الاتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة مساء اليوم الإربعاء بمقر الإتحاد بسليانة المدينة ندوة صحفية لتوضيح أسباب الإضراب الإنذاري الذي قرره الاتحاد كامل يوم 25 جانفي الجاري بمصنع عمال نظام تقنية السيارات بسليانة بالمنطقة الصناعية .

وذكر كاتب عام النقابة الأساسية للمصنع حاتم الهمامي أن برقية التنبيه بالإضراب تأتي على خلفية أسباب الطرد التعسفي لعدد من العملة وعدم إحترام القوانين التشغيلية فضلا عن عدم ترسيم العملة اللذين تجاوزوا الأربع سنوات (البالغ عددهم حوالي 200 عامل.



وأضاف أن باب الحوار مفتوح باعتبار أن الأولية القصوي هي لزملائهم غير المرسمين لافتا إلى أن جميعهم مهددين بالطرد التعسفي

من جهته،قال كاتب عام مساعد مصنع كوابل السيارات غسان الرميلي في تصريح ل"وات"إن مصنع كوابل السيارات بسليانة هو المحرك الإقتصادي لكامل الولاية والولايات المجاورة حيث يوفر موارد رزق لاكثر من 3300 عائلة معتبرا أن الإضراب سيطلق عليه إضراب "من اجل كرامة العمال" بعد طرد عمال مرسمين بطريقة تعسفية عن طريق إرسال عدل منفذ إلى منازلهم أيام راحتهم.

وأشار إلى أن هناك أطرافا تسعى لضرب ديمومة المؤسسة مؤكدا أن الإضراب لايزال قائما إلى غاية اليوم في انتظار عقد جلسة وتفاعل الاطراف المعنية

وختم أن الإضراب هو وسيلة للتفاوض وأنهم على أتم الإستعداد للحوار مع الأطراف المعنية

أمم



