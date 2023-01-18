نفذ معلمو المدرسة الابتدائية المحطة، بالكاف الشرقية، وقفة احتجاجية بمقر المدرسة، اليوم الأربعاء، وذلك "احتجاجا على اعتداء لفظي عنيف قامت به وليّة على معلمة بالمدرسة على مرأى ومسمع المربين وأمام منزلها" وفق ما ذكره بعض المدرّسين لمراسل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.



وقالت المعلمة في تصريح ل(وات) إنها "تعرضت إلى الاعتداء اللفظي الحاد، من طرف وليّة أحد التلاميذ وأنها رفعت تقريرا في الغرض إلى الإدارة وكذلك قضية عدلية لتتبعها، من اجل الاعتداء اللفظي العنيف على موظفة أثناء مباشرتها لعملها وملاحقتها والتفوّه بعبارات بذيئة، أمام منزلها"، حسب رواية الشاكية.



