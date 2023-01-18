أعربت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أيدا سيتديكوفا، والمدير المساعد للرئيس الاقليمي للطاقة لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك ذاته، غابريال دي لاستور، عن استعداد هيكل التمويل الأوروبي "الدخول مع أطراف أخرى المموّلة لمشروع الربط الكهربائي عبر البحر بين تونس وإيطاليا "ELMED" لتمويل حصّة الجانب التونسي لتبلغ القيمة الجملية للمشروع 804 مليون أورو"، وفق ما أوردته وزارة الصناعة والطاقة.



وجاء ذلك في إطار لقاء أجرته وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة القنجي، الأربعاء، على هامش مشاركتها في فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة " مع المسؤولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



والجدير بالذكر أنّ المُفوّضية الأوروبية وافقت على تخصيص قيمة 307،6 مليون دينار، منذ 08 ديسمبر 2022، لتمويل مشروع "ELMED". وسيُمكن المشروع من تلبية احتياجات تونس من الطاقة وتعزيز الأمن والانتقال الطاقي فضلا عن تحقيق الإدماج والتكامل مع أوروبا في مجال الطاقات المتجدّدة.



ودعت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ممثلي البنك إلى مرافقة المشاركين في طلبات العروض الأخيرة لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1700 ميغاواط في إطار نظام اللزمات.



وأعرب المسؤولان الأوروبيان عن اهتمام البنك بهذا البرنامج معربين عن أملهم في نجاحه نظرا لمساهمته في تحقيق الأهداف التونسية المرسومة في مجال الانتقال الطاقي ومن أهمها تحقيق 35 بالمائة من انتاج الكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.



وذكر المصدر ذاته أن ممثلي البنك عبرا عن ارتياحهما بخصوص التقدم الحاصل في مشروع التعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز حول إعادة هيكلة الشركة من خلال القرض المسند لها بقيمة 300 مليون أورو مشيرين أنه سيتم صرف القسط الموالي لفائدة الشركة خلال الفترة المقبلة.



