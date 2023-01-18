إمضاء اتفاقية تعاون بين وزارتي الدفاع الوطني وتكنولوجيات الاتصال

أمضى وزير الدفاع الوطني عماد مميش، اليوم الاربعاء، رفقة وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي،اتفاقية تعاون بين الوزارتين في مجال إنجاز المرحلة الثانية لهيكل المفتاح العمومي الخاص بوزارة الدفاع الوطني.



وبين مميش بالمناسبة، أن مشروع التحوّل الرقمي بالوزارة، يتنزل في إطار تنفيذ الخطة الوطنية الإستراتيجية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال "تونس الرقمية 202"، والذي يهدف إلى تطوير الإدارة من خلال اعتماد التكنولوجيا الرقمية ودفع استعمالاتها، بما يضمن النجاعة والشفافية والمساعدة على أخذ القرار.



وأشاد بالتعاون القائم بين وزارتي الدفاع الوطني وتكنولوجيات الاتصال، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا للعمل المشترك، قصد تجسيم الأهداف الإستراتيجية التي رسمتها الوزارة في مجال مواكبة التطورات ذات العلاقة بتكنولوجيات الاتصال، وفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع.





