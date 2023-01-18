كاس تونس: مستقبل قابس يكمل عقد الاندية المتاهلة

اكمل مستقبل قابس عقد الاندية المتاهلة الى الدور القادم من مسابقة كاس تونس لكرة القدم موسم 2022-2023 (نسخة الهادي شاكر) وذلك اثر فوزه مساء اليوم الاربعاء على مستقبل وادي الليل بنتيجة 4-2 (بعد تمديد الوقت) في مباراة الدور التمهيدي الاول الخاص باندية الرابطة الثانية والتي احتضنها ملعب اريانة الاصطناعي.

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الدور التمهيدي الاول لمسابقة كاس تونس لكرة القدم لموسم 2022-2023 (نسخة الهادي شاكر),الخاصة باندية الرابطة الثانية :



الاربعاء 18 جانفي 2023

ملعب اريانة الاصطناعي

مستقبل وادي الليل- مستقبل قابس 2-4 (بعد تمديد الوقت)



الاحد 15 جانفي 2023

ملعب مساكن الرقبي

هلال مساكن-القلعة الرياضية 1-صفر

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امل جربة-امل الرقبة انسحاب فريق امل الرقبة



ملعب الطيب بن عمار بالعمران

شبيبة العمران-الملعب القابسي انسحاب فريق الملعب القابسي



ملعب بنبلة البلدي

نادي بنبلة-النادي القربي 0-0 (4-5) الركلات الترجيحية



ملعب الشتيوي بالمرسى

مستقبل المرسى-النجم الرادسي 1-2



ملعب حومة السوق

جمعية جربة-شبيبة القيروان صفر-1 (بعد تمديد الوقت)



ملعب خواجة بالمهدية

مكارم المهدية-جندوبة الرياضية 3-صفر (بعد تمديد الوقت)



ملعب حمام الانف المعشب

نادي حمام الانف-سبورتينغ المكنين 2-صفر



المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الجرجيسي-الملعب الصفاقسي 2-3



ملعب قفصة المعشب

قوافل قفصة-مستقبل المحمدية 3-2 (بعد تمديد الوقت)

ملعب بن عروس

سبورتينغ بن عروس-اولمبيك مدنين 1-1 (6-5) الركلات الترجيحية







