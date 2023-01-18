دافوس : رئيسة الحكومة تدعو الشركات العالمية إلى خلق  فرص عمل للشباب الإفريقي وإحداث شراكة مربحة للجميع

(من مبعوثة وات مريم الخضراوي)- شاركت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، خلال اليوم الثالث من منتدى دافوس الاقتصادي ، الذي يعقد في سويسرا، في رئاسة حلقة نقاش تحت عنوان " أصدقاء منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية " إلى جانب رئيس جمهورية الكنغو الديمقراطية، فليكس شيسكدي والرئيسة التنزانية، سامية سلوحو حسن ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورج براند بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية متعددة الجنسيات بما في ذلك " كوكا كولا" و فولسفاغن " و " نوفارتس"

وأكدت بودن، أهمية الاتفاقية المتعلقة بهذه المنطقة القارية نظرا لما توفره من فرص للتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء من جهة ومع الشركاء الاستراتيجيين لإفريقيا من جهة أخرى.

وقالت "يجب أن نولي الأهمية اللازمة للمؤسسات الناشئة، التي تعتبرها تونس نموذجا مبتكرا لريادة الأعمال "

كما أبرزت رئيسة الحكومة المقاربة التونسية الاقتصادية الشاملة والتي تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي في خلق مواطن الشغل والاستقرار.



وأشارت، في هذا الصدد، إلى المقترح التونسي المتعلق بإنشاء صندوق تمويل المؤسسات الناشئة التونسي المتعلق بإنشاء صندوق تمويل البدء، والذي تمت المصادقة عليه خلال الدورة الثامنة عشر للقمة الفرنكفونية التي التأمت بجربة في نوفمبر 2022

وأبرزت أن الشباب الإفريقي يشكل قوة أساسية لتنمية القارة الإفريقية ، داعية الشركات العالمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية بإفريقيا وفتح آفاق التشغيل في إطار شراكة مربحة للجميع وبالتالي الحد من الهجرة غير الشرعية

وذكرت بودن، في هذا السياق، بمختلف المشاريع المقترحة في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا الذي عقد في تونس العاصمة في أوت 2022.

كما استعرضت المزايا والحوافز التي توفرها تونس لتشجيع المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الواعدة وذات قيمة المضافة ، لا سيما صناعة الأدوية والطاقات المتجددة وصناعة مكونات السيارات والطائرات واقتصاد المعرفة بصفة عامة.

يذكر أنه وفقا للجنة الاقتصادية لإفريقيا يمكن تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية من تطوير التجارة بين البلدان الإفريقية بنسبة 3ر52 بالمائة من خلال إلغاء التعريفات الديوانية على الواردات والحد من العراقيل الديوانية.







