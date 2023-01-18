قفصة: الغرفة الجهوية للمخابز تعلن عن تعليق العمل بداية من يوم غرة فيفري القادم

أعلن رئيس الغرفة الجهوية النقابية للمخابز بقفصة، فوزي بالليل، عن تعليق عمل المخابز بداية من يوم غرة فيفري القادم، وذلك نظرا للصعوبات المالية التي يعيشها القطاع اضافة الى مطالب مهنية اخرى لم تفعّل إلى حد اللحظة.

وأوضح فوزي باليل، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المطالب المهنية تتمثل في صرف المستحقات المالية المتخلدة منذ سنة 2022 لفائدة أصحاب المخابز إضافة الى تفعيل قانون 20 نوفمبر 2020 المتعلق بالمخابز غير المصنفة، سيما وأن وضعية قطاع المخابز بجهة قفصة تعرف صعوبات مالية وصلت حد افلاس البعض منها وعدم قدرتها على خلاص العملة، حسب قوله.

وفي ذات الإطار، عقدت ان الغرفة الجهوية للمخابز بقفصة، اليوم الاربعاء، اجتماعا مع منظوريها لتدارس وضعية القطاع، وخلصت الى التلويح بتعليق عمل المخابز يوم غرة فيفري القادم في صورة عدم تعهّد سلطة الإشراف بصرف المستحقات المالية المتخلدة لسنة 2022 لاصحاب المخابز وتفعيل قانون 20 نوفمبر 2020 المتعلق بالمخابز غير المصنفة..

ابراهيم



