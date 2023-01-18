بطولة الرابطة المحترفة الاولى (المجموعة1-الجولة8) : النجم الساحلي يعزز موقعه في صدارة الترتيب

خرج النجم الساحلي اكبر مستفيد من منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد نجاحه في العودة بانتصار هام من تطاوين امام اتحاد المكان مما سمح له بتعزيز موقعه في صدارة المجموعة مستغلا نتيجة التعادل التي انتهى عليها كلاسيكو الطيب المهيري بين النادي الصفاقسي و الترجي الرياضي.

ومن جهة اخرى حقق امل حمام سوسة قفزة نوعية في جدول الترتيب اثر انتصاره على الملعب التونسي في حين تنفس النادي البنزرتي الصعداء اثر فوزه على هلال الشابة ليغادر فريق عاصمة الجلاء قاع ترتيب المجموعة.

وسعى النجم الساحلي متصدر المجموعة الاولى للبطولة الى رد الفعل اثر هزيمة الجولة المنقضية ضد الترجي الرياضي حيث تحول الى تطاوين رافعا شعار الفوز من اجل تثبيت مكانه في المركز الاول ورغم طبيعة الحوار الصعب ضد اتحاد تطاوين الذي يتميز اداؤه بصلابة كبيرة كلما لعب على ارضية ملعب نجيب الخطاب الا ان ابناء المدرب محمد المكشر ادركوا بفعل حرفيتهم واصرارهم صنع الفارق بثنائية جاءت من اقدام اللاعب اسامة عبيد (45) وزميله زين الدين بوطمان (50) ليعود النجم ب3 نقاط ثمينة رافعا رصيده الى 19 نقطة بينما تراجع اتحاد تطاوين الى المركز الاخير ب7 نقاط.

ورفع النجم الساحلي الفارق الذي بات يفصله عن ملاحقه الترجي الرياضي الى 4 نقاط كاملة اثر اكتفاء فريق باب سويقة بالتعادل امام النادي الصفاقسي (1-1) حيث فرط ابناء المدرب نبيل معلول في انتصار كان في متناولهم بعد توفقهم في اخذ الاسبقية بافتتاح التسجيل في دق26 وتفنن الاحمر و الاصفر في اهدار الفرص السانحة للتهديف وحرم نفسه من امكانية مضاعفة النتيجة في اكثر من مناسبة وهو ما استغله النادي الصفاقسي في دق 86 بعد اضطراب في دفاع الترجي وتسديدة من قبل اللاعب احمد العجال مرت امام الحارس الدبشي ليجني فريق عاصمة الجنوب نقطة ثمينة رافعا رصيده الى 8 نقاط بالمرتبة الخامسة بينما دفع الترجي الرياضي ضريبة استسهال المنافس و عدم القدرة على التعامل بنجاعة مع تطورات اللقاء.

ومن جهته حقق امل حمام سوسة قفزة نوعية في جدول ترتيب المجموعة الاولى بالارتقاء الى المرتبة الثالثة ب10 نقاط اثر انتصاره على شريكه في المرتبة الملعب التونسي بنتيجة 2-1 بملعب بوعلي الحوار اذ ان نجاح فريق باردو في اخذ الاسبقية بهدف دومينيك ميندي (53) لم يمثل حجر عثرة امام ابناء حمام سوسة لقلب معطيات اللقاء بتعديل الكفة في مرحلة اولى عن طريق غودس باور (58) ثم اختطاف هدف الفوز بفضل شمس الدين الزين (70).

واخذ النادي البنزرتي بمناسبة الجولة الثامنة جرعة من الاوكسيجين اثر فوزه على هلال الشابة بهدفين دون رد ويدين "قرش الشمال" بانتصاره لخليل بلبوز (23) من ضربة جزاء و الحسن كانتي (63) حيث غادر النادي البنزرتي المركز الاخير في الترتيب العام السادس ب8 نقاط تاركا مكانه لهلال الشابة في ذيل المجموعة ب7 نقاط.









في مايلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي جرت مساء اليوم الاربعاء:



الاربعاء 18 جانفي 2023

المجموعة الاولى

ملعب 15 اكتوبر ببنزرت

النادي البنزرتي-هلال الشابة 2-صفر

ملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة

امل حمام سوسة-الملعب التونسي 2-1

ملعب الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي 1-1

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

اتحاد تطاوين-النجم الساحلي صفر-2



الترتيب

1-النجم الساحلي 19 8 6 1 1 17 6

2-الترجي الرياضي 15 8 4 3 1 11 5

3-الملعب التونسي 10 8 2 4 2 10 9

-امل حمام سوسة 10 8 2 4 2 5 10

5-النادي الصفاقسي 8 8 1 5 2 5 7

--النادي البنزرتي 8 8 2 2 4 7 10

7-هلال الشابة 7 8 2 1 5 7 10

-اتحاد تطاوين 7 8 1 4 3 5 10



الخميس 19 جانفي 2023

المجموعة الثانية

ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي-نجم المتلوي الحكم الصادق السالمي

ملعب سليمان

مستقبل سليمان-مستقبل الرجيش الحكم فرج عبد اللاوي

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير

الاتحاد المنستيري-الاولمبي الباجي الحكم اشرف حركاتي

ملعب سيدي بوزيد (دون حضور الجمهور)

اولمبيك سيدي بوزيد-اتحاد بن قردان الحكم اسامة رزق الله



