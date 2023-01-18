بطولة أستراليا المفتوحة للتنس : الإسباني نادال حامل اللقب يودع المنافسة من الدور الثاني

ودع الإسباني رافاييل نادال، حامل اللقب، منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى ، من الدور الثاني بعد خسارته، اليوم، أمام الأمريكي ماكينزي ماكدونالد (4 / 6 و4 / 6 و5 / 7).

ونجح الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنف سادساً، في بلوغ الدور الثالث بعد أن تمكن من تحويل تأخره بمجموعتين أمام السلوفاكي أليكس مولتشان إلى فوز بواقع (3 / 6 و3 / 6 و6 / 3 و6 / 3 و6 / 2).

كما تأهل الإيطالي يانيك سينر إلى الدور الثالث بالفوز على الأرجنتيني توماس إيتشيفيري بثلاث مجموعات دون مقابل (6 / 3 و6 / 2 و6 / 2)، فيما تغلب الأمريكي فرانسيس تيافو على الصيني شانغ جونشينغ بثلاث مجموعات نظيفة أيضا (6 / 4 و6 /

4 و6 / 1).

ولدى السيدات، صعدت البلونية ايجا شفيونتيك، المصنفة الأولى عالميا، إلى الدور الثالث بعدما تغلبت على الكولومبية كاميلا أوسوريو بمجموعتين نظيفتين (6 / 2 و6 / 3) ضمن منافسات الدور الثاني.



وتأهلت إلى الدور الثالث أيضاً الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الثالثة، بفوزها على البيلاروسية ألياكسندرا ساسنوفيتش بمجموعتين دون رد (6 / 2 و7 / 6)، واليونانية ماريا ساكاري، المصنفة السادسة، بعد أن تغلبت على الروسية ديانا شنايدر بمجموعتين لواحدة (3 / 6 و7 / 5 و6 / 3).

وفازت الأمريكية ماديسون كيز، المصنفة العاشرة، على الصينية وانغ شينيو بمجموعتين (6 / 3 و6 / 2)، فيما انتهى مشوار التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة الخامسة عشرة، بخسارتها أمام الأوكرانية أنهيلينا كالينينا (5 / 7 و4 / 6).



