أنيس الجزيري .."من المنتظر تنظيم تظاهرة كبرى بين تونس وليبيا والنيجر"

من مبعوثة "وات" ذكرى عبيدي- أعلن رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي، أنيس الجزيري، الاربعاء، أن المجلس سيتقوم بجملة من الخطوات الهامة ومنها تنظيم تظاهرة "كبيرة جدا" بين تونس وليبيا والنيجر.



وكشف الجزيري، في تصريح إعلامي على هامش أشغال اليوم الثالث للدورة الأولى للمعرض التونسي الليبي للتجارة والصناعة بمدينة مصراتة الليبية، أنه من المنتظر تنظيم هذه التظاهرة بعاصمة النيجر نيامي وذلك نهاية سنة 2023 أو بداية سنة 2024 على أقصى تقدير.



وأوضح أن المجلس سيجتمع قبل مغادرته ليبيا مع عدد من أعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراتة لمناقشة أهم النقاط المتعلقة بالتظاهرة وبالتالي تحقيق الهدف المنشود، ألا وهو إحياء "تجارة العبور والطريق الصحراوي".



وقال "إن من أهم التحديات التي يرنو مجلس الأعمال التونسي الإفريقي لتحقيقها على أرض الواقع هو إتمام الطريق الإسفلتي الذي يربط تمنهنت وسبها الليبيتين وأغاديس، شمال النيجر، ومن ثمة تأمين الحدود الليبية مع النيجر".



وأكد في السياق ذاته، أنه في صورة النجاح في رفع هذه التحديات سيتم ارساء طريق اقتصادي يشمل الجوانب التجارية والسياحية والترفيهية، معتبرا أنه سيمكن من تحقيق نقلة نوعية لتونس وليبيا والنيجر.



وابرز أن هذا التعاون سيتدعم أكثر مع الإعلان عن قانون الصرف الجديد في تونس لتسهيل العمليات المالية خاصة مع ليبيا مبينا أن هذا القانون سيحقق الهدف المنشود والمتمثل في الوصول إلى تحقيق أكثر من 400 مليون دينار مبادلات تجارية بين تونس وليبيا.



