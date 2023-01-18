سبورتينغ المكنين يعلن عن نهاية تجربة اللاعب أحمد الطويبي مع أكابر فريق كرة القدم

سبورتينغ المكنين يعلن عن نهاية تجربة اللاعب أحمد الطويبي مع أكابر فريق كرة القدم

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 17:23 قراءة: 0 د, 18 ث
      
أعلن سبورتينغ المكنين عن نهاية تجربة اللاعب أحمد الطويبي مع أكابر فريق كرة القدم.
وكان سبوترينغ المكنين قد تعاقد مع اللاعب أحمد الطويبي في أكتوبر 2020 قادما من اتحاد قصور الساف.
ويشغل أحمد الطويبي خطة مهاجم.
ويحتل سبورتينغ المكنين المركز 11 في بطولة الرابطة المحترفة الثانية عن المجموعة الثانية، برصيد 7 نقاط جمعها من انتصار وحيد و4 تعادلات مقابل 6 هزائم.

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