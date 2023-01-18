القصرين: أصحاب المخابز المصنفة يقررون الدخول في إضراب مفتوح في غرة فيفري المقبل (رئيس الغرفة الجهوية للمخابز)

أكد رئيس الغرفة الجهوية للمخابز بالقصرين، عبد الله الفريضي ، اليوم الإربعاء ، أنه تقرر عقب جلسة عامة انعقدت صباح اليوم الاربعاء، بمقر الإتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ضمت جميع أصحاب المخابز، الدخول في إضراب مفتوح بداية من غرة فيفري المقبل وإيقاف العمل بكافة مخابر الجهة المصنفة البالغ عددها 114 مخبزة، وذلك في صورة لم يتم صرف مستحقاتهم المالية .



وأوضح الفريضي في تصريح ل(وات) أنه تم الاتفاق بشان مسألة صرف مستحقاتهم المالية، مع وزارة التجارة، في الاضراب الأخير، على أساس صرف صرف جزء منها (شهران أشهر مع الزيادة المتفق عليها للعملة) في شهر جانفي الجاري، الا انه لم يتم ذلك إلى اليوم، ما جعلهم يقررون مبدئيا الدخول في إضراب مفتوح .



ووجه الفريضي بالمناسبة دعوته إلى المصالح المعنية بوزارة التجارة للايفاء بتعهداتها وصرف مستحقات أصحاب المخابز الذين يواجهون صعوبات مالية ، مشيرا في سياق متصل أنه سيتم عشية اليوم إصدار بيان في الغرض يقع ارساله لمختلف الأطراف المعنية لاعلامهم بقرار الغرفة بشأن الاضراب المفتوح.



