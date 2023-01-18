توزر: المصادقة على تمويل 47 مشروعا لفائدة نساء منتفعات ببرنامجي التمكين الاقتصادي للمرأة وأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي

صادقت جلسة العمل المنعقدة أمس الثلاثاء بمقر ولاية توزر، على اسناد دفعة جديدة من المشاريع لفائدة عدد من النساء، ضمن برنامجي التمكين الاقتصادي للمرأة بالمناطق الريفية وأمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي، باشراف في التنفيذ من قبل وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن



وبين المندوب الجهوي لشؤون المراة والاسرة منجي الشتوي، أن الاعتماد المخصص للبرنامجين يقدر ب 150 ألف دينار وسيتم قريبا اجراء الاستشارة لاقتناء معدات المشاريع وتوزيعها على المنتفعات، واضاف ان المشاريع تتوزع على خمس معتمديات هي توزر ونفطة ودقاش وحامة الجريد وتمغزة، وسيتم تمكين المنتفعات بمشاريع ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة بالمناطق الريفية، وانه وقع اختيار منطقة بن فرج الله من معتمدية نفطة للانتفاع ببرنامج اعانة أمهات الأطفال المهددين بالانقطاع المدرسي.



وتتوزع المشاريع حسب الأنشطة والقطاعات الى 33 مشروعا في مجال تربية الماشية، و4 مشاريع في التصميم والخياطة و7 مشاريع في صنع الخبز التقليدي، ومشروع في مجال اعداد الاكلة التقليدية ومشروعين اثنين في اعداد الحلويات التقليدية، وتتمتع المنتفعات بالإحاطة والمرافقة لإنجاح المشروع وترويج منتوجها في وقت لاحق.



