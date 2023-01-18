دورة استراليا المفتوحة- انس جابر تلاقي غدا في الدور الثاني التشيكية ماركيتا فاندروسوفا

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 13:10 قراءة: 0 د, 15 ث
      
تلاقي لاعبة التنس التونسية انس جابر غدا في الدور الثاني لدورة استراليا المفتوحة للتنس اللاعبة التشيكية ماركيتا فاندروسوفا المصنفة 86 عالميا .
وكانت انس جابر تاهلت امس الى الدور الثاني من دورة استراليا المفتوحة للتنس بعد فوزها على السلوفينية تامارا زيدانساك المصنفة 98 بنتيجة ( 2-1) 7-6 و4-6 و6-1

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