دورة استراليا المفتوحة- انس جابر تلاقي غدا في الدور الثاني التشيكية ماركيتا فاندروسوفا

تلاقي لاعبة التنس التونسية انس جابر غدا في الدور الثاني لدورة استراليا المفتوحة للتنس اللاعبة التشيكية ماركيتا فاندروسوفا المصنفة 86 عالميا .

وكانت انس جابر تاهلت امس الى الدور الثاني من دورة استراليا المفتوحة للتنس بعد فوزها على السلوفينية تامارا زيدانساك المصنفة 98 بنتيجة ( 2-1) 7-6 و4-6 و6-1



