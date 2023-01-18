الكشف عن شبكة تتاجر بالمخدرات، وحجز مسدس وتوابع أسلحة نارية لدى أحد أفرادها

أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ أصدره اليوم الأربعاء، بأنه تم الكشف عن شبكة تتاجر في المواد المخدرة من بين أفرادها أجنبي.



وأوضح أن الفرقة المركزية بالإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية ببنعروس، ألقت القبض على أجنبي الجنسية مقيم بمعتمدية منزل تميم، بعد نصب كمين له اثر ورود معلومات استعلاماتية مفادها أنه ينشط ضمن شبكة في مجال الاتجار بالمواد المخدرة .



وأضاف أن الأجهزة الأمنية عثرت داخل مستودع متفرع من منزله على 05 صفائح من مخدر القنب الهندي ومسدس تقليدي وبندقية تعمل بالضغط الهوائي 4.5 وتوابع لأسلحة نارية وأدوات معدة لصنع الأسلحة ومجموعة أسلحة بيضاء وقذيفة غاز مسيل للدموع وكمية من خرطوش بندقية صيد.



كما أشار المصدر ذاته إلى أنه بمزيد مواصلة تفكيك أطراف الشبكة وبالتنسيق مع ممثل النيابة العمومية بنابل أمكن للفرقة الأمنية المذكورة التعرف على طرفين رئيسيين يقومان بتزويد الطرف الأجنبي بالمواد المخدرة ، وهما شقيقان من متساكني منزل تميم.



وبين أنه تم إلقاء القبض عليهما بعد نصب كمين محكم لهما، وتم حجز بمقرات سكناهما سيارة ودراجة نارية وبندقية تعمل بالضغط الهوائي وقارب بحري مطاطي يشتبه في كونه يتم استغلاله في عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة ومحركي قوارب بحرية.



وأضاف الناطق الرسمي باسم الحرس أن النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بالأطراف الثلاثة وتحرير محاضر عدلية في شأنهم.





