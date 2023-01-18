الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية حققت رقم معاملات في حدود 4ر59 مليون دينار خلال 2022

الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية حققت رقم معاملات في حدود 4ر59 مليون دينار خلال 2022

Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 - 14:40 قراءة: 0 د, 34 ث
      
كشفت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، ان رقم معاملاتها لسنة 2022 قارب 4ر59 مليون دينار وهي نتيجة اعتبرتها "مطمئنة".

وعقد مجلس إدارة  الشركة امس الثلاثاء، اجتماع مجلس الادارة الأول لسنة 2023  للنظر في نسق إنجاز الصفقات الخاصة بمختلف المشاريع السكنية.

وناقش أعضاء المجلس، في سياق متصل، البرنامج السنوي للانتدابات بالشركة والبرنامج الخاص بترشيد استهلاك الطاقة والنتائج المحققة في هذا الإطار وسط دعوات لضرورة المحافظة على النتائج المالية للشركة خلال سنة 2022 والعمل على تدعيمها، وفق ما نشرته الشركة على صفحتها على "فايسبوك".  

 
وارتفع المؤشر العام لأسعار العقارات، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 ، بنسبة 6,2 بالمائة وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية مع تراجع في النسق (9 بالمائة في الثلاثي السابق)، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
 
 

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