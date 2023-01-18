تشريعية| الدور الثاني.. الهايكا تؤكد ضرورة أن تلتزم التلفزات والاذاعات بقرارها حول ضبط قواعد تغطية الحملة الانتخابية

أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) على ضرورة أن تلتزم القنوات التلفزية والإذاعية والصحفيات والصحفيين بالمبادئ والقواعد القانونية الواردة في الدستور والقانون الانتخابي والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 واحترام الضوابط الواردة بالقرار التوجيهي عدد 01 لسنة 2022 المؤرخ في 16 نوفمبر 2022 والمتعلّق بضبط قواعد النفاذ وتغطية الحملة الانتخابية التشريعية.

ونبهت "الهايكا" في بيان اليوم الأربعاء، إلى خطورة اعتماد القرعة لتنظيم المناظرات بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية لما في ذلك من إقصاء لبقية المترشحين، وهو ما يشكّل ضربا لقاعدة المساواة بينهم.

كما حذّرت الهيئة من أن محاولة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حشر نفسها في الخيارات التحريرية للمؤسسات الإعلامية وخاصة مؤسسة التلفزة التونسية و”إشرافها على نوعية الأسئلة التي سيقع طرحها على المترشحين ومواضيعها” يعتبر من قبيل الرقابة المسبقة ويشكّل سابقة خطيرة تنضاف إلى سجل تجاوزاتها ويمثل ضربا لاستقلالية هذا المرفق الإعلامي العمومي ومسا من نزاهة تغطيته للانتخابات.

وذكرت هيئة الاتصال السمعي البصري، بموقفها السابق بضرورة تطبيق الفصل 19 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلّق بالرأي المطابق على اعتبار أن استمرارية تسيير مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين من قبل رئيسين مديرين عامين معيّنين من السلطة التنفيذية يمثل عائقا في سبيل تكريس استقلالية المرفق الإعلامي العمومي.

وأشارت الى أنّها، ورغم كل الضغوطات المسلطة عليها، ستواصل القيام بدورها وفق القانون ولن تعترف بسياسة الأمر الواقع التي تفرضها هيئة الانتخابات بدعم من الحكومة متشبثة بمواقفها المبدئية المناصرة لحرية التعبير والصحافة.

يذكر أن الحملة للانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية، انطلقت يوم الاثنين 16 جانفي لتتواصل الى يوم الجمعة 27 جانفي 2023 على ان يكون يوم السبت 28 جانفي يوم الصمت الانتخابي ويوم الأحد 29 جانفي الجاري هو يوم الاقتراع.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اكد اول امس الاثنين أن الهيئة سوف تراقب بصرامة نشاط الحملة الانتخابية على مستوى النشاط الميداني والنشاط على شبكات التواصل الاجتماعي علاوة على مراقبة تمويل الحملة من حيث سقف التمويل.

وبخصوص تنظيم مناظرة بين المترشحين في وسائل الاعلام السمعي والبصري أبرز فاروق بوعسكر انه سيتم توفير فضاءات في البرامج التلفزية والاذاعية في شكل برامج حوارية بين المترشحين.



